La psiquiatra Marian Rojas-Estapé describe cuál es su significado de la felicidad

Quedan pocos días para la celebración de la IV Edición de Congreso Internacional TELVA. En honor a la organización del congreso, el medio ha entrevistado a la psiquiatra española Marian Rojas-Estapé. La especialista acaba de lanzar su última publicación, 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'.

La psiquiatra ha dedicado su carrera a estudiar la relación entre el cerebro y la calidad de vida, y como dice "quien no sabe lo que quiere, no puede ser feliz". Durante su conferencia inaugural, ha destacado la capacidad de asombro que tenemos los humanos.

Según apuntaba la bióloga Rachel Carson: "El mundo de los niños es fresco y nuevo y precioso, lleno de asombro y emoción. Es una lástima que para la mayoría de nosotros esa mirada clara, que es un verdadero instinto para lo que es bello y que inspira admiración, se debilite e incluso se pierde antes de hacernos adultos".

Al ser preguntada por el significado de una vida feliz, Marian Rojas-Estapé lo tiene claro: "una vida feliz es una vida con sentido. Saber por qué me levanto cada mañana. Para mí la felicidad es sentirme querida, querer y cuidar a los demás".

De hecho, su respuesta se ve reforzada en otra pregunta, cuando le preguntan cómo le gustaría llegar a los 100 años. "Me gustaría verme con la pasión e ilusión que tengo. Forma parte de mi esencia. Me encantaría, que aunque pasen los años, eso no se pierda".