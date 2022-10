¿Qué está prohibido hacer en Doha si vas al Mundial de Qatar 2022?

Recuerda que en Qatar hay otras costumbres, y necesitarás cumplirlas para evitar problemas Habrá que seguir un código de vestimenta y normas de comportamiento específicas

El Mundial de Qatar 2022 está rodeado de polémica desde el primer día que la FIFA anunciase que Doha sería la sede; un país con un cumplimento escaso (o nulo) de los derechos humanos, que acogerá la competición futbolística más importante del año, después de que más de 6.500 trabajadores inmigrantes hayan muerto desde que Qatar fuese seleccionado como organizador.

Por esta razón, los visitantes también tendrán que seguir una serie de normas de conducta y de vestimenta para adaptarse por completo a la cultura y costumbres de Doha: por ejemplo, para vestir, se recomienda a las mujeres llevar velo, o al menos llevar uno por si se diera la necesidad de portarlo (el bikini, solo se podrá utilizar en hoteles privados).. En general, es necesario cubrir hombros y rodillas, y llevar prendas poco ajustadas o transparentes. Tampoco los hombres podrán llevar camisas o camisetas con el cuello en V, o ir con el pecho al descubierto.

En cuanto a la convivencia, la mano derecha se utiliza para saludar, mientras que a las mujeres se saluda llevando la mano derecha al corazón; tampoco hay que realizar muestras de cariño (todo en la intimidad, sea cual sea tu orientación sexual) ni fotografiar edificios oficiales o a los habitantes de Doha (al menos, no sin permiso).

ALCOHOL (PRICING)



£12-15 per beer with some happy hour reductions (5pm to 7pm-ish) where you’ll pay approx £7. Hotels told us multi-drink/meal offers may be introduced to lower costs. There’s ONE “off-licence” in Qatar but it’s strictly licenced and only available to residents.