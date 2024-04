Un programa canario interrumpe la conexión varias veces tras confundir a su invitada trans por su apariencia: "Aberrante"

Este viernes se vivió un incómodo momento en un programa de la Radio Televisión Canaria. Durante la emisión, el espacio abordaba la delicada situación de los problemas de salud mental en la sanidad comunitaria. Para tratar el tema, el presentador Ibán Padrón, conectaba con la directora del observatorio, Emma Colao, que aparecía en videollamada en un monitor detrás de él.

No obstante, el comunicador, al verla en pantalla, ha supuesto que se trataba de un error y que habían conectado con otra persona, sin siquiera escucharla. "Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros?", preguntaba el periodista mientras Colao, en imagen por detrás de él, le corregía. "No, no, habláis de mí", afirmaba.

Sin escucharla, Padrón corta la llamada para tratar de conectar con la persona correcta. "Vamos a mantener ahora porque hemos tenido una equivocación con la videollamada. En seguida retomamos la llamada prevista. Son cosas que ocurren en el directo, hemos confundido a la persona", insistía sin darse cuenta todavía de la confusión.

Mientras tanto, Padrón se dirigía a la mesa de colaboradores, para retomar desde allí la llamada con la invitada. "Ahora parece que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir, no sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la persona que tenía que intervenir en la segunda parte del programa que era un experto en nutrición, pero parece ser que ahora sí conectamos, lo tenemos", volvía a decir presentando de nuevo a la invitada.

Con la invitada de nuevo en pantalla, y ahora ya con el turno de palabra, ha aclarado lo que estaba sucediendo. "Mire, disculpe a mí no me sale fingir y lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona, aquí se han equivocado de género y sinceramente me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión", decía con contundencia.

De hecho, la propia afectada ha subido el corte de la emisión a su cuenta de Twitter para denunciar lo ocurrido. "Lo que acaba de pasar en @RTVCes no ha sido un error técnico. Mínimamente, podría reconocerse, por una cuestión de dignidad", resaltaba Emma Colao.