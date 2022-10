Esta profesora enseña Lengua Castellana con una canción de Bad Bunny

Bad Bunny sirve de inspiración para esta profesora de Lengua y Literatura que se ha hecho viral en TikTok Para ello, ha utilizado "Me porto bonito", uno de los últimos éxitos del artista

La educación está cambiando, y sobre todo, poco a poco se adapta a los tiempos que corren gracias a la labor de profesores que actualizan su método de enseñanza a las nuevas generaciones. Un buen ejemplo es lo que ha conseguido esta docente de Lengua y Literatura (o Lengua Castellana, como más guste), quien se ha hecho viral en muy pocas horas al demostrar cómo utiliza a Bad Bunny en sus clases.

En concreto, la profesora utiliza la canción Me porto bonito para transmitir a sus alumnos cómo funcionan los diminutivos o cómo se deben utilizar las mayúsculas: "tú no eres bebeshita, tú eres bebeshota" es la frase que aparece en la pizarra, una frase que es corregida por la docente: en vez de -shita o -shota, hay que utilizar -cita, apostando por la 'c' y no por la 'h'. También le sirve para explicar cuándo se utilizan mayúsculas, signos de puntuación o qué palabras llevan acento.

En cuanto a 'bebeshota', la palabra más extraña de la frase, la profesora asegura que "este tipo de aumentativo se utilizaría con 'z', tú eres bebezote o bebezota".

Por supuesto, esta forma tan cercana de explicar su asignatura es la que le ha permitido superar los 12 millones de visitas en TikTok; y es que la educación cambia al igual que la sociedad, y hay que acercarse a los alumnos con productos de la cultura popular que consuman con regularidad.