El problema con las fregonas que tienen los españoles que viven en Noruega

Lo que aquí en España consideramos un producto esencial, en otros países puede ser una auténtica rareza. Por extraño que sorprenda, esto es lo que sucede en Noruega con la fregona, un utensilio tan habitual en nuestra sociedad como extravagante en la nórdica. Información que corrobora la tiktoker española @carlanebulosa, quien reside en estos momentos en Noruega y es consciente de las diferencias que existen en cuanto a limpieza

La fregona es un producto imprescindible en la limpieza del hogar en España y consiste en un palo con una cabeza de tiras de material absorbente (microfibra, por lo general, o también algodón) que se moja en un cubo de agua y puedes utilizar para fregar el suelo o cualquier otra superficie.

Sin embargo, a Carla le sorprende que en Noruega se empleen mopas como sustitutas de las fregonas: "Sé que en España existen las mopas, pero nunca las había utilizado como sustituto de la clásica fregona", asegura la creadora de contenido.

Si bien aclara que existen fregonas, no son una constante en los supermercados nórdicos: "En los supermercados noruegos no creas que se encuentran muchas fregonas. Solo las he visto en Rusta, una tienda tipo Ikea que tengo cerca de casa".

En resumen, los nórdicos parecen tener suficiente con las mopas y por eso no han introducido aún la clásica fregona que triunfa en España.