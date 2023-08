Primeras palabras del padre de Jenni Hermoso tras el discurso de Rubiales

Tanto la familia como las compañeras de la futbolista la han apoyado durante la reciente polémica

La controversia desatada por el beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jennifer Hermoso, jugadora de la Selección Española, continúa generando debate. Muchos rostros conocidos han denunciado el comportamiento del presidente, sobre todo después de que él mismo anunciara que no renunciará a su cargo y que el beso fue "consentido". Entre las voces que se han alzado en apoyo a Jenni se encuentra el padre de la futbolista.

Durante la Asamblea celebrada, Rubiales afirmó que "el beso fue consentido" y detalló un contexto cariñoso con la jugadora. Sin embargo, Jennifer Hermoso emitió dos comunicados desmintiendo esa versión y señalando que el beso no fue consentido, calificándolo como un acto impulsivo y machista que la hizo sentir vulnerable. También reveló que había sido presionada para emitir un comunicado que rebajase la tensión con el presidente.

En medio de esta polémica, Jennifer Hermoso ha recibido un fuerte respaldo de sus compañeras de equipo y su entorno más cercano. Su madre instó a centrarse en el logro histórico del título en lugar de la controversia. Su padre, por su parte, evitó comentar el asunto en unas breves declaraciones: "No tenemos palabras, no es el momento de hablar". Las compañeras de Hermoso han anunciado que no asistirán a ninguna convocatoria de la selección como protesta. Rostros como Iker Casillas, Borja Iglesias y Héctor Bellerín también han expresado su apoyo a Jennifer en este asunto.

En medio de este debate, la controversia en torno al beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso ha resaltado la importancia de abordar el respeto y la dignidad en todos los ámbitos, incluyendo el deporte. La valentía de la jugadora al alzar la voz contra un comportamiento que consideró inapropiado ha generado un debate necesario sobre el consentimiento y los límites en las interacciones personales.