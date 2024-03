Las primeras palabras de Carmen Borrego después de ser atendida de urgencia en 'Supervivientes 2024'

La primera semana de 'Supervivientes' suele ser un choque de realidad para los concursantes. La aventura comienza a ser real, y las condiciones en las que se encuentran son todo un desafío.

Este lunes se generó una gran expectación sobre la preocupación que había en torno al estado de salud de Carmen Borrego, que tuvo que ser atendida de urgencias.

La superviviente ha decidido continuar con el concurso y dedicar toda su energía. La hermana de Terelu Campos terminó por desmayarse. "Muy mareada, no veo bien", empezaba diciendo. "No quiero que me lleven", añadía. Mientras tanto, Alejandra Rubio, su sobrina, se encontraba en plató para dar su opinión y trasladar su preocupación.

"La verdad es que sí, me he asustado un poco. He visto el avance que han puesto y venía en el coche pensando en qué pasará", decía al principio. Poco después, la hija de Terelu pudo ver el vídeo completo, donde se puede observar como los compañeros intentan ayudarla.

Por otro lado, Carlos Sobera saludaba a la participante y le preguntaba por su estado después de este susto. "Estoy regular porque llevamos ya varios días comiendo muy poco", explicaba al principio. "Ha sido el calor, la humedad, la falta de comida, la edad... llega un momento en que el cuerpo lo nota", añadía sobre su primera semana.

"A todos mis compañeros les está pasando porque la falta de alimento pasa factura", explicaba Borrego. "Pasé un mal momento, me he recuperado, me duele la costilla, pero puedo con ello", finalizaba Carmen. "Me siento preparada para seguir la aventura. Por supuesto que sí", terminaba diciendo.