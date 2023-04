Primera vez en 'La isla': Sandra Barneda abandona el plató por un comportamiento inadmisible

Las imágenes del avance del reencuentro que han dejado a todo el mundo expectante La presentadora perdió los nervios con David y Elena

La sexta edición de 'La Isla de las Tentaciones' ha llegado a su fin. Tras semanas de rumores, los espectadores han podido ver las hogueras finales de las cuatro parejas que han aguantado hasta el final de la tentación. Una de las finales más duras, cargadas de reproches y gritos que deja tres rupturas y coloca a una sola pareja como superviviente: Lydia y Manuel.

Pero el programa no acaba aquí, ya está disponible el avance de la próxima semana donde sabremos qué ocurrió con la vida de las parejas al volver a España, un reencuentro que va a dar mucho que hablar.

En las imágenes previas se adelanta un hecho histórico en la vida de la presentadora, Sandra Barneda, abandona el plató y deja a David con la palabra en la boca, tras hacerle perder los nervios con su comportamiento.

En el avance se ven unos segundos de los que ocurrió con cada pareja, todos han llamado la atención pero uno de ellos consiguió desbordar a la presentadora: Sandra Barneda, que decidió abandonar el plató.

Durante el reencuentro de David y Elena, que no siguen juntos: "Lo pasé muy mal, pero me quedo con lo positivo. Que al final he aprendido que personas que no me quieren no las quiero en mi vida", ha explicado Elena.

Y en apenas un segundo aparecen las imágenes de David con Sandra, hablando de su exnovia. "Antes de 'La Isla de las Tentaciones', ella se lio con un chaval", afirma el de Albacete. Unas imágenes precedidas por las lágrimas de Elena -sin saber qué ha pasado- y Sandra desbordada ante el comportamiento de él: "David, no te he dado pie. ¿Sabes qué? Que no te voy a escuchar", le suelta la presentadora que se levanta y abandona el plató.

Todavía no se ha desvelado cuál fue el detonante que hizo que Sandra perdiese la paciencia, pero al regresar sentenció: "Es la primera vez que tengo que abandonar un plató", un hecho histórico en su carrera, que podremos presenciar el próximo sábado.