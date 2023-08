Los presuntos vínculos de Edwin Arrieta con el narcotráfico

El hijo de Rodolfo Sancho permanece en prisión provisional a la espera de juicio Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado por el joven de 29 años

El nombre de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, es protagonista indiscutible de la actualidad este verano: él mismo confesó ser culpable de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia después de sentirse como un "rehén" de este. Por esta razón, el hijo del popular actor español ha entrado en prisión provisional a la espera de juicio, y periodistas de todo el mundo analizan qué hay detrás de este macabro caso.

Una de las cuestiones que más interesan es el pasado de Edwin Arrieta, cirujano colombiano que ha muerto tras ser brutalmente asesinado por Daniel Sancho tal y cómo él mismo aseguró a las autoridades locales. Edwin, además, ha sido protagonista sin quererlo de una presunta vinculación con el narcotráfico, algo de lo que habla Carlos Zuleta, uno de sus amigos más cercanos, en una entrevista para Miguel Frigenti:

"Están intentando tergiversar el tema de si era homosexual o no. No veo ni por qué tienen que hablar de ese tema. Eso no tiene por qué ser un título para que lo asesinen. Eso es indiferente. Yo en los 25 años que conocí a Edwin nunca le vi en una relación con un hombre, nunca. Ni nunca me lo dijo", adelantó Carlos Zuleta antes de entrar de lleno en el otro asunto del que tanto se habla.

En cuanto a su presunta vinculación con el narcotráfico, "Edwin no tiene familia problemática ni el entorno de Edwin tiene familia narcotraficante. No, no hay que tergiversar eso simplemente por tener el prototipo de colombiano mafioso". Además, cree que se está vendiendo la imagen falsa de "un gay malvado que me tiró los trastos y me acosaba", cuando él no lo ve capaz de ello.