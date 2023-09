El presidente de los hosteleros ve normal que los camareros trabajen media jornada: "¡de 12 a 12!"

Los hosteleros se han quejado este verano por la dificultad de encontrar a trabajadores

Este verano ha sido complicado en el sector de la hostelería. Con una tasa de paro cada vez más baja, también está siendo más complicado encontrar camareros y cocineros dispuestos a trabajar en temporada alta en un sector tan demandante como la hostelería. Aún más difícil va a ser tras las declaraciones que ha emitido sin pensar José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Cehe).

"La población joven ya no se incorpora a trabajar, las condiciones de trabajar ya ni te cuento, estamos viéndolo en todos los sitios", empezó diciendo José Luis Yzuel en su intervención durante una jornada de Cepyme, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Sin embargo, la parte más polémica de las declaracionegaban a posteriori:

"Que un camarero trabaje diez horas… no sé si es grave, ¿qué más da? Luego que se las paguen. Trabajar en temporada alta que es cuando hay que aprovechar parece que esté denostado. Fíjate si es malo trabajar que hasta pagan". Y estas palabras no son las peores, aún poniendo el foco en la necesidad de echar horas extras, que en muchos casos, no se pagan en el sector.

Con tod@s ustedes... ¡EL ANTONIO RECIO DEL DÍA!



Pdte de la Confed. de Hostelería de España, José Luis Yzuel, dice q no entiende de qué se quejan los jóvenes hoy día si los camareros han trabajado toda la vida "de 12 a 12". A esas 12 horas de trabajo lo llama él "MEDIA JORNADA". pic.twitter.com/60Lv0cobRJ — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) September 20, 2023

Según el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (Cehe), "toda la vida hemos trabajado media jornada, de 12 a 12". Sorprendentemente, puede que José Luis Yzuel desconozca que media jornada, al menos en nuestro país, son 20 horas semanales o 4 horas al día distribuidas en 5 jornadas.