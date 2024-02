¿Cómo preparar la tarta de croqueta que se ha vuelto viral?

¿Una tarta de croqueta es posible? ¿Estará rica? ¿Cómo se prepara? Si tú también has visto por redes sociales un vídeo de una tarta de croquetas con una pinta deliciosa, sigue leyendo para descubrir cómo se prepara y qué ingredientes necesitas. Ten en cuenta que necesitas un molde redondo en el que colocar la masa de las croquetas y que la masa no salga demasiado líquida, de lo contrario la tarta no tendrá el resultado esperado.

Receta de la tarta de croqueta que se ha hecho viral en Instagram

180 gr de jamón

2 huevos

300 ml de leche

50 gr de harina

C/n pan rallado

200 ml de caldo de pollo

30 ml de aceite de oliva virgen extra

30 gr de mantequilla

1 cebolla pequeña

Sal

La receta comienza con la preparación de una cebolla en brunoise y el corte de jamón en dados pequeños. Se pocha la cebolla en una sartén con aceite de oliva y mantequilla, luego se agrega el jamón y se cocina brevemente. Después, se añade harina seguida de leche y caldo de pollo, cocinando hasta que espese. Se rectifica la sal y se vierte la masa sobre un molde de pastel. Se espolvorea pan rallado y opcionalmente galleta maría picada encima.

La tarta se hornea para obtener una deliciosa masa similar a la croqueta, sin necesidad de rebozar individualmente. Esta versión también hace que la tarta sea apta para todos, al cocinar ligeramente el jamón.