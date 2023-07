Prepara las albóndigas de Karlos Arguiñano más rápido que nunca con esta receta

El célebre cocinero comparte su versión de las albóndigas en salsa, con vino tinto

Las albóndigas son uno de los platos que siempre triunfan en casa, más si las has hecho tú y no las has comprado en el supermercado. Ya sea una comida o una cena, preparar unas albóndigas en salsa caseras es todo un acierto.

Karlos Arguiñano, uno de los cocineros más célebres de la televisión, ha compartido con todos nosotros su particular versión de esta receta. Y es 'particular' porque utiliza vino tinto en lugar de vino blanco.

Ingredientes y preparación de las albóndigas en salsa de Karlos Arguiñano

500 g de carne picada de ternera

100 g de carne de cerdo

1 huevo

1 cebolla

1 zanahoria

1 tomate

1 pimiento verde

3 dientes de ajo

100 ml de vino tinto

15 g de miga de pan

50 ml de leche

1 pastilla de caldo de carne

Aceite de oliva virgen

Sal

Pimienta

Perejil

Lo primero que debes hacer es añadir las migas de pan y la leche en un bol o cuenco. Vierte poco a poco la leche fresca sobre el pan, permitiendo que se filtre entre los trozos más pequeños.

Deja reposar durante unos minutos y prepara la carne picada en otro recipiente amplio: pela y pica el diente de ajo y añádelo a la carne junto a la sal y a la pimienta. Incorpora un huevo entero para unir todos los ingredientes de forma homogénea.

Amasa y forma bolitas con la carne, dándoles forma de albóndiga: te recomendamos que no sean muy grandes para que al cocinarlas no se quemen. Fríelas hasta que estén doradas y crujientes por todos los lados y ponte con las verduras: pícalas y dóralas en otra sartén.

Cocina muy bien durante 8 o 9 minutos con un toque de vino y una pastilla de caldo, y prepara la salsa picando todo muy bien y añadiéndola a la receta.