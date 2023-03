La preocupante confesión de Quevedo sobre su carrera musical

El joven cantante español ha reconocido que quiere "hacer canciones cuando de verdad tenga el cuerpo para trotes" "Tan sólo quiero estar a mi bola", afirma el artista

Quevedo, sin duda alguna, ha sido el artista nacional que más impulso ha cogido durante 2022 y su reconocimiento se ha disparado de tal manera que ya puede mirar de cara a cara a Rosalía, como artistas nacionales exitosos.

El joven de 21 años viene de conceder una entrevista en El Periódico de España, donde ha hablado de varios temas interesantes y todos ellos relacionados con su carrera en la música, una que ha despegado en estos últimos meses de forma bestial.

De hecho, el autor de Quédate, la canción de la sesión 52 de Bizarrap que protagonizó el propio Quevedo; no ha dudado en reconocer en la mencionada entrevista que echaba de menos el anonimato que disfrutaba cuando no eran tan reconocido. "La fama es difícil. Hace tiempo que no tengo intimidad, lo que me obliga a salir tapadito. Si pudiera estar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría", decía el cantante, aunque previamente asumía que le "renta si, con ello, puedo dedicarme a lo que me gusta".

Además, el artista español también aprovechaba la ocasión para hablar del futuro más inmediato y del que no lo es tanto. Durante la entrevista, se le preguntaba sobre qué es lo que tenía en mente ahora que ya ha lanzado su primer elepé, a lo que Quevedo ha afirmado que ya trabaja en un segundo disco, que seguramente llegará el año que viene. "Pienso cada día qué quiero hacer. Estoy empezando a componer otro disco que, probablemente, lanzaré el año que viene. Me quiero tomar todo con calma. Dejarme fluir. Hacer lo que me apetezca y punto. Estoy pendiente de disfrutar. Y con el ojo puesto en los conciertos", decía.

Adicionalmente, momentos después en la entrevista, Quevedo dejaba una respuesta que puede que preocupe a sus fans, aunque el joven ha querido ser claro en su respuesta. La pregunta en cuestión tenía que ver con uno de los versos de 'Y ahora qué' que ha generado cierta expectación, y es el siguiente: “2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer”. A lo que el entrevistador le preguntaba "¿qué quiere decir con esto último?".

"Esa palabra ha sido tantas cosas... En su momento, dije que desaparecía de la música, pero no la dejo ni de coña. Tan sólo quiero estar a mi bola. Y hacer canciones cuando de verdad tenga el cuerpo para trotes. No voy a desaparecer del mapa, sino buscar más mi tranquilidad. No quiero que me lleve la corriente de aquí para allá como me ha ocurrido otras veces", respondía el joven a la mencionada pregunta. De este modo, este aclaraba que no tiene pensado dejar la música a partir del año que viene, solo parece que quiere tomarse las cosas con más calma.