Preocupación por el estado de salud de Scott Disick, ex pareja de Kourtney Kardashian

El actor y modelo Scott Disick se ha convertido en uno de los nombres más buscados en internet debido a unas imágenes suyas que han preocupado a sus casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Scott ha sido fotografiado junto a un nutrido grupo de amigos en la noche del domingo 17 de marzo saliendo del restaurante Cath Steak de Los Ángeles con un aspecto bastante desmejorado. Medios estadounidenses han señalado que el actor se encontraba en un club nocturno con una mujer, identificada como Sarah Bauer.

Los seguidores del exnovio de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos, se han llevado las manos a la cabeza al ver el aspecto físico que presentaba Scott. Fue captado con chaqueta negra, camisa marrón y pantalones negros. Pero además, al actor se le ha podido ver con unas pronunciadas ojeras y con una pérdida notable de peso desde la última vez que fue fotografiado en público.

Y es que no es la primera vez que Scott Disick experimenta un cambio físico radical. En agosto de 2022 tuvo un accidente con su Lamborghini que le provocó una herida en la cabeza y problemas de espalda que le llevaron a ganar varios kilos, tal y como contó él mismo en el reality 'Keeping Up With The Kardashians'.