Pregunta a su cita de 'First Dates' por sus gustos musicales y alucina con la respuesta: "¿Sinatra?... No sé quien es, ¿es conocido?"

Andoni y Carolina tiene casi la misma edad pero gustos distintos

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Carolina tiene 20 años y ha venido al programa en la búsqueda del amor. Es canaria y tiene mucho carácter, por lo que no cualquier chico le va a servir. En su cita ha conocido a Andoni, otro canario con ganas de hacer locuras.

Nada más verlo no le gustó, pero la altura de Andoni le ha convencido un poco más. Ella estudia enfermería y Andoni acabó derecho y ahora estudia criminología, pero dejando los estudios, fisicamente los dos se han gustado pero parece que en gustos no tienen mucho que ver.

Carolina le ha preguntado por sus gustos musicales y Andoni le ha contado que Frank Sinatra es su cantante favorito, pero se ha quedado alucinando con la respuesta de ella: "¿Sinatra? No sé quien es...¿es conocido?" le ha dicho ella. Y el canario alucinado con que no supiese de quien se trataba hasta le ha cantado un trozo de 'New York, New York' pero no ha habido manera.

Aún así la química entre ellos ha surgido durante la cena, y cuando Andoni le ha contado su forma de ser le ha conquistado y los dos han decidido tener una segunda cita aunque seguro que no escucharán música.