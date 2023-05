Predicciones Eurovisión 2023: Los 5 países favoritos para ganar el micrófono de cristal

Los eurofans ya tienen claras sus propuestas favoritas Suecia, Finlandia y Ucrania encabezan la lista

La gran final de Eurovisión 2023 se celebrará en Liverpool el próximo 13 de mayo. Un certamen marcado por el pop y la figura de mujeres empoderadas. A pocos días de la celebración, el público se va decantando por sus canciones favoritas y las casas de apuesta parecen tener clara la posible ganadora de este año, aunque el azar siempre puede cambiar. Te contamos cuáles son las propuestas mejor valoradas para alzarse con el micrófono de cristal.

Suecia - 'Tattoo' de Loreen

Las estadísticas colocan a Loreen como la principal candidata a ganar Eurovisión 2023, y es que la artista ya sabe lo que es arrasar en el festival, puesto que se llevo el micrófono de cristal en Eurovisión 2012 gracias a Euphoria, una de las canciones con mayor trascendencia del festival.

Este 2023, la sueca competirá con Tattoo un tema con una leve inspiración en los también suecos ABBA y su single 'The winner takes it all'. Aunque para los fans el inicio de la canción les recuerda a el 'Flying free' de Pont Aeri, la base inicial de ambas canciones resulta muy similar.

Algo que ha levantado dudas sobre la originalidad de la propuesta, pero aún así Loreen es la favorita para ganar, según las casas de apuestas.

Finlandia - Käärijä y 'Cha cha cha'

Finlandia llega a Liverpool preparada para sorprender. 'Cha Cha Cha' es la apuesta del país nórdico para arrasar en el escenario de Liverpool. Interpretada por el rapero Käärijä, este single, dedicado a las noches locas de fiesta, es una mezcla de los estilos musicales que suenan en los clubes de Finlandia.

Una propuesta sorprendente, a golpe de heavy metal, electrónica y una mezcla de K-pop, transmite la sensación de descontrol al beber en un club. El rapero Käärijä llega al festival preparado para dejar al público con la boca abierta . El tema arrasó en la preselección de su país tanto en el voto del jurado popular como con el del público.

Ucrania - Tvorchi y 'Heart of steel'

Ucrania ganó el festival el año pasado con 'Stefania' de Kalush Orchestra pero debido a la guerra, no ha podido acoger el festival en su país. Será anfitrión junto al Reino Unido, país que organiza el certamen y que quedó segundo en la clasificación.

Este año, la propuesta ucraniana aparece en el top 5 de favoritos para llevarse el micrófono de cristal también este 2023. Ucrania se presenta a Eurovisión 2023 con 'Heart of steel' una propuesta de Tvorchi, un dúo de electronica formado por dos estudiantes de farmacia que se conocieron durante su grado.

Una temática que hace referencia a la guerra de su país, los artistas compusieron el tema durante el asedio de Mariupol: una melodia que es un grito de alerta a los peligros de la guerra nuclear.

Noruega - Alessandra y 'Queen of kings'

Noruega se presenta a Eurovisión 2023 preparada para darlo todo; su tema Queen of Kings de Alessandra Mele ya se ha convertido en la canción más viral de Spotify, y es que, la propuesta musical del país nórdico entra en la competición pisando fuerte.

Queen of kings ya era una de las favoritas para ganar el festival desde que se anunció su participación. En la preselección noruega la actuación de Mele se colocó como la ganadora absoluta con 100 puntos de diferencia ante el segundo clasificado.

Y el éxito de la canción no ha terminado ahí, porque consiguió alzarse con la primera posición en la playlist Top Viral Global de Spotify, algo que le ha dado repercusión internacional, sobre todo en los charts de los países nórdicos.

Un single de temática feminista que reivindica como la mujer se quita la venda de los ojos y recupera su poder y reclama su lugar como reinas del mundo. Bajo una melodía épica con referencias al folclore noruego, Alessandra Mele llega dispuesta a arrasar en el escenario de Liverpool con este canto al empoderamiento.

España - Blanca Paloma y 'Eaea'

Tras quedarse con el bronce el año pasado, España irá a Liverpool dispuesta a intentar llevarse el podium. 'Eaea' es el tema de Blanca Paloma encargado de trasladar el folclore español al escenario de Eurovisión 2023.

Una propuesta de raíz que muestra la canción tradicional, el flamenco y la electrónica. La de Elche arrasó en la preselección eurovisiva del Benidorm Fest y ha dejado muy buenas sensaciones en el tour de presentación previo a Eurovisión, algo que le ha hecho escalar posiciones en las casas de apuestas, que la colocan en el quinto lugar para alzarse con el micrófono de cristal.

El 'Eaea' de Blanca Paloma se engrandece en directo y esta puede ser su gran ventaja para lograr buenos resultados en Eurovisión, después del chanelazo que nos regaló el tercer puesto.