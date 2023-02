La predicción de Bill Gates que pone en peligro a la humanidad: cómo será la próxima pandemia

El fundador de Microsoft asegura que la próxima pandemia será artificial Cree que se creará de forma intencional con un claro objetivo

¿Quién no conoce a Bill Gates? El que fuera fundador de Microsoft quizás no esté ligado ya de forma tan intensa a la conocida marca, pero sí que es de actualidad gracias a sus continuas predicciones acerca del futuro que nos espera. No es adivino, pero sí que analiza el mundo en el que vivimos para saber qué será de él durante los próximos años.

En una de sus últimas intervenciones, el magnate y multimillonario estadounidense ha explicado cómo cree que será la próxima pandemia que llegue tras la COVID-19, aún activa según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta entrevista que concedió a la BBC, Bill Gates aseguró que el bioterrorismo es la gran amenaza a la que se enfrenta la Tierra durante los próximos años:

"Debemos estar preparados 'a cualquier precio' para frenar desastres como ataques terroristas de viruela. ¿Y si un bioterrorista llevade la viruela a 10 o más aeropuertos?", se preguntó el empresario.

Una cuestión interesante, dado que "hay epidemias causadas de forma natural y otras provocadas por el bioterrorismo que incluso podrían ser peores que las que experimentamos hoy en día". Ya habló de esta cuestión en su libro Cómo prevenir la próxima pandemia, publicado en 2022. Y lo vuelve hacer para que el mundo tenga tiempo de reaccionar.