El precio del butano jamás será el mismo: estos son los cambios vigentes a partir de hoy

Uno de los últimos avisos que se han publicado en el BOE ha dado mucho de qué hablar y tiene que ver, ni más ni menos, con una revisión del precio de las bombonas de butano.

Eso sí, hay que recalcar que la modificación del mismo entra dentro de lo esperado, dado que respeta la política con la que el gobierno regula el coste de los recursos energéticos.

En este mismo sentido, esta medida estipula que los cambios de precio del butano no pueden ser superiores al 5% del habitual y, de esta manera, ha anunciado una reducción del mismo a partir de hoy.

Todo esto implica que la bombona de butano será un 5% más barata a partir de este momento, llegando a un precio de 16,27 euros frente a los 17,11 euros que cuesta de manera habitual.

Esta modificación del precio entrará en vigencia a partir de hoy mismo, pero podría volver a varias en el futuro, dado que volverá a ser revisado dentro de dos meses en función de las condiciones del mercado.

Y es que esto último puede deberse a múltiples factores como el cambio euro-dólar o las fluctuaciones en los costes del transporte, pero todo se resume en que el butano ha tenido un sobreprecio en los últimos meses.

De esta manera, las bajadas o subidas del 5% en el precio del butano se corresponden con medidas tomadas por el gobierno para controlar factores externos que provoquen este tipo de variaciones.

De esta manera, la bombona de butano costará 84 céntimos menos a partir de este momento; aunque dentro de dos meses podría ser incluso más barata... o, más cara, según las circunstancias.