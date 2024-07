'Potra salvaje' está siendo la banda sonora de España en la Eurocopa 2024

Este viernes, 5 de julio, la Selección Española disputará los cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra Alemania. La Roja está siendo una de las sensaciones del torneo, con una destacada participación de Lamine Yamal y Nico Williams. El vestuario parece estar unido y compenetrado, y uno de los símbolos del buen ambiente es la 'Potra Salvaje'.

Esta canción ocupa el número 2 en el top-50 de Spotify, siendo uno de los éxitos más escuchados de España. Los jugadores de la selección no son diferentes, y este tema también se ha adueñado del vestuario, siendo la banda sonora de este conjunto para la Eurocopa.

"Como una potra salvaje. Que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes. Y en los homenajes me pongo un vestido. Ya tengo seis tatuajes, Debajo del traje por siete motivos. Soy una potra salvaje. Que va de viaje a lo desconocido", dice la letra compuesta por Isabel Aauión, una jinete y cantante segoviana.

Debido a la popularidad y sincronía que está teniendo este 'hit' con la Selección Española, la artista ha compuesto una versión exclusiva con el equipo como protagonista. "¡¡El crossover que no sabías (o sí) que necesitabas!! Isabel Aaiún le canta a la selección española una versión muy especial de su hitazo 'Potra Salvaje', la canción más escuchada en el gimnasio, el vestuario... ¡¡EN TODAS PARTES!!", escriben desde el perfil oficial @SEFutbol.