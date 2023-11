¿Es posible intoxicarse con arsénico por comer sardinas? Así cuenta su experiencia Joe Rogan

Joe Rogan experimentó una preocupación en relación a su salud al descubrir que sus análisis de sangre revelaban niveles elevados de arsénico Al principio pensó que había sido envenenado

Joe Rogan, el conocido cómico estadounidense, antiguo deportista, comentarista de la UFC y presentador del exitoso podcast 'The Joe Rogan Experience', experimentó una preocupación en relación a su salud al descubrir que sus análisis de sangre revelaban niveles elevados de arsénico. Sin embargo, finalmente se aclaró que se trataba de un malentendido, y aquí te explicamos las razones detrás de esta confusión.

Rogan confesó que, tras unas pruebas médicas, sospechaba que alguien le estaba envenenando: "Me hice un análisis de sangre y el médico me dijo: 'Tienes arsénico en la sangre'". Lo primer que pensó después fue... "¿Alguien me está envenenando?".

Pero al final el causante resultó ser un alimento, las sardinas, una de las comidas favoritas de Joe: "Las sardinas pueden contener arsénico. Lo descubrí por las malas".

Cuando Joe Rogan compartió con los médicos su costumbre de consumir tres latas de sardinas todas las noches, la solución al enigma se esclareció en un abrir y cerrar de ojos: el arsénico era de origen natural y se encontraba en las sardinas, así como en otros alimentos, como las setas. Después de eliminar el pescado de su dieta, Rogan se sometió a un nuevo análisis de sangre tres meses más tarde, y el arsénico ya no estaba presente en su organismo.

¿Podemos sufrir intoxicaciones de arsénico con sardinas?

Según la asesora de MH Abby Langer, autora de Good Food, Bad Diet, las sardinas no deben comerse más de tres o cuatro veces a la semana. "Se sabe que contienen arsénico, y también pueden estar contaminadas con mercurio". Langer concluye que no es recomendable comer sardinas todos los días, pero sí que son una opción de 'picoteo' recomendable.

De hecho, tener pequeñas cantidades de arsénico en la corriente sanguínea no necesariamente conduce a una intoxicación por arsénico. De acuerdo con la información proporcionada por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, la ingesta promedio estimada de arsénico en la dieta de adultos en Estados Unidos es de alrededor de 40 microgramos al día, y la carne, el pescado y las aves de corral contribuyen en un 80 por ciento a esta ingesta. En otras palabras, disfrutar de una lata de sardinas no resultaría en una intoxicación aguda por arsénico.