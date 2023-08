Portadas del corazón: El triunfo de la Selección Española Femenina de Fútbol, exclusiva de Olga Moreno...

Una semana más te contamos todas las novedades en la prensa del corazón

Una semana más, como cada miércoles, llegan las portadas de las revistas del corazón con las exclusivas más interesantes. Te explicamos todas las novedades.

Dos de las portadas abren con el triunfo de la Selección Española Femenina de Fútbol y de cómo lo celebraron doña Letizia y la infanta Sofía. Otra trata la escapada a Mallorca de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón. Y 'Semana' aber con la exclusiva de Olga Moreno y de cómo le ha cambiado la vida tras la separación con Antonio David Flores.

Lecturas

La portada de la revista abre con el triunfo de la Selección Española Femenina de Fútbol. "Sofía se emociona con la Selección. Reinas del mundo", acompaña a una fotografía de Alexia Putellas y Sofía de Borbón.

Además, el magacín trata en exclusiva el mejor verano de Irene Urdangarin y también habla sobre el terror que vivió Miguel Bosé en su casa tras ser asaltado por diez encapuchados.

Semana

La revista abre con Olga Moreno: "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio". La ganadora de 'Supervivientes 2021' ha explicado lo mal que lo ha pasado tras el documental de Rocío Carrasco, y está feliz de tener una nueva pareja. Olga ha comentado que su vida ha dado un giro radical: "En mi vida ha pasado muchas cosas, he cerrado mi tienda, he iniciado el proceso de divorcio...".

¡Hola!

El magacín habla de la emoción que sintieron doña Letizia y la infanta Sofía tras celebrar el triunfo con la Selección Española de Fútbol Femenino. Además, explica cómo Leonor ha hecho historia convirtiéndose en la primera princesa de Borbón en la Academia Militar.

No solamente eso, y es que '¡Hola!' ha publicado imágenes en exclusiva de Amaia Salamanca "espectacular en su escapada a Ibiza".

Diez Minutos

La revista abre con una escapada de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, a Mallorca. También habla sobre el éxito de la Selección Femenina de Fútbol y cómo lo celebraron Letizia y Sofía, además de imágenes exclusivas de la visita de Silvia Bronchalo a su hijo Daniel Sancho en prisión: "Nadie nos prepara para esto".