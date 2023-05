La policía alemana investiga a Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, por vestir con ropa de estilo nazi

Waters escogió un atuendo que recordaba mucho al de un oficial de la SS "La ropa lucida en escena es susceptible de exaltar o justificar al régimen nacionalsocialista y alterar el orden público"

El cofundador del grupo Pink Floyd, Roger Waters, está en el foco de atención después del evento celebrado en Berlín el pasado 17 de mayo. ¿El motivo? Waters lució un atuendo muy similar al de un oficial de la SS del régimen nazi. Evidentemente, este es un tema muy sensible y, sobre todo, en Alemania, por lo que sus autoridades se encuentran investigando al artista por supuesta incitación al odio.

"La ropa lucida en escena es susceptible de exaltar o justificar al régimen nacionalsocialista y alterar el orden público", declaraba Martin Halweg, portavoz de la policía berlinesa a AFP. Para ella, la ropa que mostró Waters en su concierto era muy similar "al de un oficial de las SS". Concretamente, Roger fue vestido con un largo abrigo negro y un brazalete rojo en su actuación en el Mercedes-Benz Arena.

Varios medios del país alemán se hicieron eco de lo ocurrido el pasado 17 de mayo y han informado de que en las pantallas del mencionado recinto se llegaron a ver los nombres de Anna Frank y Shireen Abu Akleh. Esta última era una periodista de Al Jazeera que murió en 2022 en una operación israelí. "Estamos investigando y una vez termine el procedimiento, lo transmitiremos al ministerio público para una última evaluación jurídica", explica Halweg.

Schwarzer Kittel, Sonnenbrille, eine rote Armbinde. Eine Uniform, die an die SS erinnert. Und dazu eine Schusswaffe. Ein Auftritt von Roger Waters (79) in Berlin, der ein juristisches Nachspiel haben könnte. https://t.co/MBN1FOMrb0 — Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) 26 de mayo de 2023

Por ahora, no se sabe si la investigación llevada a cabo sobre uno de los fundadores del icónico grupo Pink Floyd seguirá adelante o no, puesto que ahora la encargada será la Fiscalía quien deberá sopesar si hay suficientes pruebas acerca de si realmente ha cometido o no algún delito por incitación al odio y exaltar el régimen nazi.

De todo esto, como era de esperar, se han hecho eco figuras destacadas de Alemania, como la canciller, que lamenta que Waters ensuciara la imagen de Anna Frank " y de seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto".

Por su parte, Danny Danon, embajador israelí en la ONU, critica que el cantante quisiera "comparar a Israel con los nazis" y que Waters sea "uno de los mayores detractores de los judíos de nuestra época".