Los polémicos audios de Rodolfo Sancho y el intento de influir a un posible testigo clave

El caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha generado un nuevo escándalo que involucra a su padre, el actor Rodolfo Sancho. Este ha quedado en una situación comprometida debido a la filtración de unos audios en los que, presuntamente, habría intentado influir en un posible testigo.

Tras la condena de su hijo, se reveló que Rodolfo Sancho, junto con su equipo legal, habría realizado pagos considerables a Nilson Domínguez, un hombre venezolano y expareja de Arrieta, para que viajara a Tailandia y testificara en el juicio. Sin embargo, estos pagos han levantado sospechas sobre la intención real detrás de los mismos.

En uno de los mensajes filtrados, Sancho le dice a Domínguez: “Espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia”, dejando claro que el pago no sería realizado directamente por él, sino a través de su equipo legal. El motivo de esta precaución es evidente: evitar que se interprete como un soborno, lo cual podría invalidar el testimonio de Domínguez en el juicio.

Según la abogada de Domínguez, Milenyi González, aunque no hubo extorsión por parte de su cliente, sí se puede interpretar que hubo un intento de “comprar” su testimonio. González asegura que Sancho y su equipo no querían que Domínguez simplemente testificara sobre lo que sabía, sino que pretendían que declarara en base a un "guion" preparado por ellos, relacionado con un supuesto acoso sexual por parte de Arrieta.

Domínguez, sin embargo, no llegó a viajar a Tailandia ni a testificar en el juicio. Según su abogada, cuando él se dio cuenta de que pretendían manipular su declaración, decidió no involucrarse más en el asunto, alegando que no iba a mentir ante un juez.

En una reciente intervención en el programa "Código 10", la abogada de Domínguez dejó en el aire la pregunta de si Rodolfo Sancho intentó realmente comprar el testimonio de su cliente. Aunque evitó dar una respuesta clara, subrayó que Domínguez es una "víctima de esta situación y de los medios de comunicación españoles", los cuales, según ella, habrían blanqueado el asunto.

El escándalo ha generado un gran revuelo en España, donde la reputación de Rodolfo Sancho está en juego. Los audios filtrados no solo complican la imagen pública del actor, sino que también ponen en duda la ética de su defensa legal. Aunque Sancho intentó evitar que pareciera que estaba pagando a un testigo, las revelaciones indican que la situación podría ser más turbia de lo que se pensaba.

Este caso sigue en desarrollo, y aún está por verse cómo afectará a Rodolfo Sancho y a su equipo legal en el futuro. Lo que está claro es que, en situaciones tan delicadas como esta, cualquier intento de manipulación puede tener consecuencias devastadoras.