El polémico like de Joao Félix en Twitter que no ha pasado desapercibido

Joao Félix no ha jugado ni un solo minuto en el partido frente al Brujas Simeone decidió apostar por el resto de delanteros

La polémica está servida en el Atlético de Madrid: el conjunto rojiblanco no consiguió ganar al Brujas en el Wanda Metropolitano, un encuentro que ha defraudado a gran parte de la afición. Y más allá de este error de cálculo, también resuena la mala relación actual entre Joao Félix y Diego Pablo Simeone, técnico que prefirió dejar sentado en el banquillo durante los 90 minutos de partido a su antigua superestrella, para dar paso al resto de delanteros.

Pero el 'feo' no se queda aquí, dado que Joao Félix dio like a un tuit en Twitter que no ha pasado desapercibido: "aquí serás respetado. Vuelve a casa", escribió Rui Costa do Azeite, autor del mensaje. Una declaración de intenciones por parte del futbolista, dado que ya no se encuentra cómodo con el Atlético de Madrid, y menos aún tras los continuos feos sufridos por parte de su equipo.

Si bien Joao Félix eliminó el 'me gusta' de su perfil de Twitter, muchos se percataron de la acción. Estuvo pulsado el botón de like el tiempo suficiente para que los más avispados se dieran cuenta de que no está en absoluto contento con la actitud de Simeone hacia él.