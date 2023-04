Polémica en Sálvame Deluxe por el gesto de una colaboradora

Carmen Borrego y Gabriela Arrocet tuvieron un fuerte enfrentamiento en el 'Deluxe' Carmen Borrego es hija de María Teresa Campos y Gabriela Arrocet es hijia de Edmundo 'Bigote' Arrocet

En los programas 'Sálvame' y 'Sálvame Deluxe' se han vivido todo tipo de momentos. El espacio de Telecinco, que comenzó en 2009, se ha vuelto a fijar en la franja horario de los viernes después de que en 2017 Mediaset cambiara los horarios del programa ante una bajada de audiencia. Ahora, el programa ha vuelto a vivir una polémica con el gesto de una colaboradora, que ha incendiado las redes. Este suceso ocurrió durante el programa del viernes, en el que se vivió un tenso encuentro entre Carmen Borrego y Gabriela Arrocet. Un enfrentamiento en el que ambas se dedicaron diferentes puyas y acusaciones.

La discusión entre ambas subió de tono hasta un punto en el que Carmen Borrego amenazó con tomar medidas legales contra Gabriela. Cabe recordar que Carmen Borrego es hija de María Teresa Campos y Gabriela Arrocet es hijia de Edmundo 'Bigote' Arrocet. Ambos progenitores mantuvieron una relación amorosa durante unos años, por lo que hubo un momento en el que fueron hermanastras.

Gabriela Arrocet aseguraba en el programa que su padre había prestado entre 30.000 y 40.000 euros a Maria Teresa Campos, algo que la hija de presentadora y hermana de Terelu Campos negaba de forma contundente en el espacio de Telecinco: “Eso lo vas a demostrar en un juzgado porque estás difamando a mi madre y eso no te lo voy a consentir. Mi madre no le debe nada a tu padre”.

Carmen Borrego, añadía en sus declaraciones una acusación que reforzaba su mensaje: "Tu padre, en un momento malo de mi madre, le dejó un dinero que ella le devolvió religiosamente. Pero, si no se lo hubiera devuelto, no hubiera estado mal, porque tu padre ha estado viviendo de mi madre durante seis años." Además, profundizaba en esa época de relación entre Bigote y Mará Teresa: "Estuvo seis años viviendo en una mansión con servicio, con chófer y sin comprar ni un kilo de patatas. ¿Quién se cree que es tu padre? ¿Qué es, un gigoló y yo no lo sabía?.

La polémica viene servida cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó a Carmen Borrego por qué había venido con la indumentaria de Olivia Newton John, protagonista de Grease, a lo que ella contestó: "Porque me sale del mismísmo coño". Un comentario desafortunado que responde al momento, pero que no ha gustado a los seguidores del programa en redes sociales.