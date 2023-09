La polémica opinión de Woody Allen sobre el caso Rubiales

El director asegura que Rubiales debería pedir perdón por el beso, "pero no quemó un colegio"

Woody Allen siempre se ha caracterizado por ser un director que no suele callarse lo que piensa. Asistiendo al Festival de Venecia para presentar su película número 50, Golpe de Suerte, la prensa acreditada le ha preguntado acerca del polémico caso Rubiales y el beso que propinó a Jenni Hermoso durante la final de la Copa del mundo de fútbol femenino. Y sus palabras no van a sentar muy bien en general.

El cineata asegura en una entrevista con El Mundo que es consciente del caso porque apareció en el periódico que lee a menudo: "lo primero que pensé es que no se esconcieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso? En la primera información no sabíamos si la mujer se apartó y le dijo: 'No hagas eso'".

En resumen, Woody Allen no comprende ni es partidario de la persecución a la que se habría sometido Luis Rubiales: "en cualquier caso, es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien (...). Si fue inapropiado o muy agresivo, hay que decirle claramente que no lo haga y que pida perdón. No es que haya asesinado a alguien".

También aconseja al técnico qué hacer en este caso: "pedir disculpas y asegurar que no lo volvería a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante". Parece que el cineasta neoyorquino no está al tanto del comunicado de Jenni Hermoso ni de la suspensión provisional de Rubiales por parte de la FIFA...