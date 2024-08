Podólogo sentencia las zapatillas Crocs: "Las principales preocupaciones son..."

Los zapatos sanitarios Crocs están siendo una de las mayores tendencias en el mercado. Este calzado está fabricado con una resina especial que los convierte en adherentes, adaptándose a la temperatura que necesitan los pies. El talón también tiene un diseño ortopédico, y hay personas que lo utilizan en la playa, en la calle o en su puesto de trabajo.

No obstante, a pesar de su extendido uso, hay usuarios que tienen un prejuicio sobre su diseño, y hay dudas sobre los beneficios que presentan para la salud de los pies. En este aspecto, la redactora sobre salud Sian Ferguson, ha entrevistado al prestigioso podólogo y cirujano de pie, doctor Adam Hotchiss, para un artículo en el medio 'Healthline'.

Al respecto de este asunto, en 'Healthline' también han contado con la opinión del expero podólogo Sidney Weiser: "Una de las principales preocupaciones de los Crocs es su falta de soporte para el arco". Según el especialista, esta ausencia puede provocar una presión extra sobe la fascia plantar. Por lo tanto, desde el citado medio sugieren que utilizar este calzado frecuentemente puede motivar esta patología.

Este no sería el único inconveniente, puesto que Weiser apunta que "no controlan el talón", pudiendo desarrollar una tendinitis o dolor en el área. Además, el hecho de que están fabricadas en plástico sugiere que aunque cuentan con agujeros y parezcan transpirables, no terminan de serlo. De hecho, este material puede provocar irritación.

Finalmente, el medio especializado destaca positivamente que "sin embargo, los Crocs no son del todo malos". Si bien tienes los inconvenientes mencionados, también cuenta con varias ventajas. Las Crocs son fáciles de poner, siendo positivas para las personas que tienen problemas para agacharse. Es decir, pueden utilizarse para "actividades que no impliquen caminar mucho".