El super poder de Miguel Bosé se llama sinestesia y así le ayuda en la música

Una alteración de los sentidos que muy pocas personas padecen y que resulta muy útil para el ámbito artístico El cantante lo contó en el programa 'Cover Night'

Seguramente, no hayas oído hablar del término sinestesia, porque no suele ser algo demasiado común. Esta alteración de los sentidos ha salido a la luz, después de que Miguel Bosé revelase en el programa 'Cover Night' que él mismo la padece. Te contamos de qué se trata, y cómo afecta en la música.

La sinestesia es una condición que permite experimentar la realidad de una forma bastante particular, algo que han experimentado algunos artistas a lo largo de la historia. Una lista en la que podemos incluir a la cantante Billie Eilish, por ejemplo y en la que ahora se suma Miguel Bosé.

Fue durante la gala de 'Cover Night' un concurso musical de RTVE cuando participó un aspirante que, como resume Ruth Lorenzo, oye los colores y ve los sonidos, una cualidad que el intérprete de "Amante Bandido" también posee.

Según explicó en una ocasión la neurobióloga Mara Dierssen en 'Para todos La 2', la sinestesia es: "un exceso de conectividad entre áreas cerebrales que se encargan de recibir informaciones diferentes". Consiste en "recibir la información, la sensación que viene por un canal -la vista, por ejemplo-, como si fuera información que llega por otro canal -el oído, por ejemplo-. Por eso se mezclan en nuestro cerebro", aseguraba, pero no se da solo entre la vista y el oído.

"La sensación que yo tengo es una mezcla entre ambas cosas, por eso se puede oír música en colores, ver los grafemas en colores o las emociones. Se pueden producir incluso gustos distintos. Hay gente que cuando tiene miedo le sabe amarga la boca", revelaba la científica.

Por otro lado, el músico Pere Pèries explicaba en el programa su experiencia: "Todo lo que veo me transmite un sonido y eso me permite a mí, como compositor, poder jugar con eso y poder escuchar lo que veo de forma que lo pueda plasmar después en música".

"Mi teclado", aseguraba, sentado al piano, "es blanco y negro a la vista, pero cuando lo toco adquiere una gama inmensa de colores". "Los colores solo existen porque hay cerebros que los ven, que los perciben. Nadie sabe si el rojo que yo veo es el mismo rojo que tú ves. Desde esa incertidumbre de qué percibe nuestro cerebro, lógicamente es mucho más difícil definir cuándo hay esos cruces de caminos", afirmaba Mara Dierssen.



| SPORT.es

En el caso de Billie Eilish, ella también habló de cómo vive con la sinestesia. La intérprete de "Happier Than Ever", comentó que tanto ella como su hermano y su padre son sinestésicos. "Por ejemplo, cada día de la semana tiene un color, un número, una forma. A veces las cosas tienen un olor, una temperatura o una textura", explicó en The Tonight Show with Jimmy Fallon.