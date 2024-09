El sorprendente debut de Plex en ‘El Hormiguero’: le pide Pablo Motos que lo entierre vivo

En el episodio más reciente de ‘El Hormiguero’, tras la esperada entrevista a Rafa nadal, Pablo Motos dio paso a su nuevo colaborador: el youtuber Plex. El joven debutó con una sección en el programa en la cual no tardó en sorprender al público y también a su presentador. Y es que, según ha dicho el joven, en esta parte del formato se dedicará a hacer retos que le interesen y que haya visto en internet.

Pablo Motos no tardó en preguntar: "¿Qué es lo que quieres hacer?", al ver que el joven aparecía montado en una grúa para taladrar el suelo. "Mi idea, básicamente, intentaré venir siempre que la vida me lo permita para hacer retos que me apetezcan o que haya visto por internet", le explicó el joven, dando a entender que iba a realizar uno de estos retos empleando la excavadora.

"Había pensado, para empezar, hacer un agujero en el plató. Es que el otro día vi una película de un hombre al que enterraban vivo, así que me gustaría enterrarme vivo un día entero", esta sería la primera meta del nuevo colaborador. "Sería enterrarme en un programa y desenterrarme en el del día siguiente: ¿Cómo lo ves?", le preguntó a Pablo Motos, quien le contestó afirmativamente, dejando pactado que lo enterrarían el miércoles y lo desenterraron el jueves.

Además, han dejado claro que se emitirá todo el proceso en directo, con tal de que sus espectadores sepan que “es verdad”. Finalmente, Pablo Motos le pidió que comenzara a cavar el agujero en pleno plató de ‘El Hormiguero’, dejando claro que comienza una nueva etapa para el programa y el youtuber.