El plato favorito de la infancia de Messi ya se puede comer en Barcelona

En el Hard Rock Cafe de Barcelona ya se puede pedir el Messi Sandwich, inspirado en el plato argentino favorito de la infancia del futbolista Es parte de la colaboración entre la leyenda del fútbol y Hard Rock International

Hard Rock Cafe® Barcelona y Hard Rock International se asocian una vez más con el embajador mundial de la marca, Lionel Messi, para lanzar un nuevo plato con su nombre: el Messi Chicken Sandwich, "Made For You by Leo Messi". Inspirado en uno de los platos argentinos favoritos de su infancia, el nuevo sándwich de pollo "a la milanesa" coincide a la perfección con la histórica entrada de Messi en la Major League Soccer.

A partir de hoy, los amantes de la gastronomía, el fútbol y el deporte pueden experimentar un nuevo nivel de grandeza pidiendo el Messi Chicken Sandwich en los Hard Rock Cafes, Hotels & Casinos de todo el mundo.

Así es el sandwich de Leo Messi | Hard Rock

"Estoy encantado de traer los sabores de mi país natal al mundo con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa", ha declarado Lionel Messi, sensación del fútbol mundial e icono internacional. "No ha habido mejor socio que Hard Rock International para dar vida a esto. Como cualquier gran compañero de equipo, Hard Rock ha estado conmigo a través de hitos históricos, y no puedo esperar a que mis fans de todo el mundo puedan degustar uno de mis platos favoritos de la infancia que, todavía hoy, me hace sentir como en casa en cualquier sitio donde esté."

La grandeza tiene muchas formas, como se demuestra con esta deliciosa y crujiente pechuga de pollo a la milanesa con queso provolone fundido y alioli de hierbas. Acompañado de tomates frescos y rúcula, el Messi Chicken Sandwich es la perfecta combinación para un bocado ganador, servido en un panecillo artesano tostado.