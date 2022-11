Piqué desvela el curioso apodo con el que se refieren a Sergio Ramos en la selección

El exjugador del Barça charló con Ibai antes de la presentación de un nuevo proyecto Repasó todos los temas de la actualidad y desveló algunos datos curiosos

Gerard Piqué charló con Ibai en Twitch una vez terminada su carrera como futbolista del FC Barcelona y en la víspera del anuncio del nuevo proyecto del catalán que involucrará a varios creadores de contenido.

Entre muchas cosas que se dijeron, destacó una curiosidad sobre su excompañero de Selección, Sergio Ramos, de los tiempos en los cuales compartían vestuario en 'la roja'. En concreto, del apodo con el que conocen a Ramos.

"Quiero escribirle a 'El Churu'. Cuando llegué a la selección ya le llamaban así, no sé de donde viene". Ibai no daba crédito al apodo y explicó que se refería al central de Camas dejando a tónito al streamer ya que no se conocía este apodo.

Sergio Ramos publicó un bonito texto en su cuenta oficial de Twitter. "Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quieren 'lo bailao', crack! Disfruta de la vida", decía el defensor del PSG. Esto emocionó a Gerard.