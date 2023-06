Pillan supuestamente a Lewis Hamilton con otra chica 13 años menor que él

El piloto últimamente ha estado quedando con varias mujeres, entre ellas estuvo Shakira Parece que la 'más que amistad entre Shakira y Hamilton' peligra

No sabemos si el piloto y Shakira tenían una relación que iba más allá de la simple amistad o no, pero en caso de haberla ahora esta podría estar en peligro. Y es que hace unas semanas se pudo ver a Hamilton y a la cantante muy unidos en una foto que les sacaron mientras los dos se tomaban unas copas juntos en Barcelona. Esa foto dió lugar a montones de especulaciones sobre una posible relación entre la colombiana y el piloto, aunque ahora la cosa no está tan clara.

Y es que ahora los seguidores de ambos se han volcado en als redes sociales para hablar de algo muy curioso. Resulta que se publicaorn unas imágenes que no tardaron en volverse virales y que podrían mostrar que realmente el piloto estaría siendo infliel a Shakira, en caso de que su supuesta relación fuese real. Y es que las fotografías que se han viralizado pertenecen a Hamilton y a Juliana Nalú.

¿Y qué relación tienen ambos protagonistas de esta historia? Pues lo cierto es que en ninguna de las fotos aparecen juntos, pero en todas las imágenes aparece el mismo inmobiliario y decoración de un restaurante. Y que estos dos hayan estado en el mismo local, y justamente el mismo fin de semana, podría confirmar que ambos quedaron ese mismo día en el lugar.

Si realmente la modelo y el piloto quedaron, a Shakira no podría hacerle mucha gracia enterarse de esto, sobretodo teniendo en cuenta que es muy probable que esté en una relación con Hamilton. Y es que hace unas semanas se le preguntó a la cantante colombiana qué opinaba del piloto británico, a lo que ella contestó que lo encontraba "divertido y coqueto". Esto fue algo que elevó aún más las sospechas de que entre los dos había algo más que una simple amistad.