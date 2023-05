Pillan a Shakira cenando con un piloto de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami

También vieron a la cantante asistiendo al Gran Premio de este pasado fin de semana La colombiana fue vista en un restaurante de Miami con uno de los pilotos de Fórmula 1 más conocidos

Como bien sabéis, este pasado fin de semana tuvo lugar el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami, en el que Max Verstappen se llevó la victoria, quedando por delante de Checo Pérez y Fernando Alonso.

Ahora bien, fuera de la pista, en las gradas del palco, pudimos ver a Shakira allí presente y, además, la vimos charlando con el más que reconocido actor Tom Cruise. Eso sí, parece que las noticias relacionadas con la cantante colombiana durante ese fin de semana no terminaron ahí.

Según parece, la colombiana, que lleva en Miami instalada junto a sus dos hijos desde principios de abril, también fue fotografiada con otro famoso relacionado con la Fórmula 1. Concretamente, como bien han ido compartiendo distintos usuarios de redes sociales, Shakira fue vista cenando con el piloto Lewis Hamilton.

Shakira and Lewis Hamilton were spotted in restaurant Cipriani in Miami pic.twitter.com/FXYyt38KWl