¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano? Los jugadores del PGA Tour responden a la pregunta más viral

Esta nueva tendencia ya ha llegado al mundo del deporte El Imperio Romano ha conseguido colarse en las cabezas de casi todos los hombres

Si eres amante del cine seguro que conoces 'La Vida de Brian' la comedia creada por Monty Python. El film es famoso por su humor absurdo donde destacan los diálogos memorables. La trama gira alrededor de un hombre llamado Brian Cohen, que nació en la misma época que Jesús y su vida se entrelaza con la suya.

Una de las escenas más famosas es en la cual los judíos se preguntan qué han hecho los romanos por ellos, como respuesta obtienen una larga lista de inventos que han llegado hasta nuestros días. De forma cómica, el momento evidencia la relevancia del Imperio Romano en nuestro día a día. Pero lo que no sabíamos es que esta escena se iba a convirtir en una tendencia viral de Tik Tok, la intrigante duda que ha generado ya ha colapsado las redes: ¿Por qué los hombres están obsesionados con el Imperio Romano?

Esta locura romana empezó cuando Gaius Flàvius, un sueco especializado y fanático de la historia romana, publicó en su cuenta de Instagram un post en el que preguntaba a sus seguidores: "¿Cada cuánto piensas en el Imperio Romano?". Y que iba acompañado de comentarios a las respuestas como: "Señoras, la mayoría no se imaginan hasta qué punto los hombres pensamos a menudo en el Imperio Romano".

De Instagram la duda pasó a Twitter donde una usuario le pregunto a su marido y sin dudarlo le dijo: "cada día", las redes hicieron viral la pregunta acompañada de comentarios como: ''La mayoría no se imaginan hasta qué punto los hombres pensamos a menudo en el Imperio Romano"

Ahora el debate ha llegado hasta los jugadores del PGA Tour que no han dudado en responder, cada cuanto piensan en el Imperio Romano:

Las respuestas han desatado la risa y es que todos han confirmado que el Imperio Romano es una de sus prioridades: "pienso en eso cada segundo, me gustaría mentirles y decirles que no pienso en eso pero no puedo" decía Bradley totalmente consternado, "todavía pienso en ellotodo el tiempo" añadía Stricker y le seguía Taylor: "por ejemplo, ayer me metí en problemas cuando estaba en seis bajo par y estaba llevando una buena ronda por pensar en el Imperio Romano":

Parece que las hazañas de los romanos han conseguido llevarse toda la atención de los jugadores del PGA Tour.