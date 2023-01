¿Qué piensa Karlos Arguiñano de la tortilla? ¿Con o sin cebolla?

El chef revela sus tres ingredientes fundamentales "La tortilla con cebolla es campeona del mundo"

Karlos Arguiñano sigue triunfando en el mundo de la cocina: si bien tiene 74 años, sigue siendo un rostro fundamental en las mañanas de Antena 3. Además, año tras año publica sus habituales libros de recetas con los que intenta acercar su cocina a todo el mundo, una gastronomía muy sencilla y natural, sin técnicas complejas y apostando siempre por ingredientes que todos tenemos en casa. Ahora bien, ¿qué opina este chef sobre la tortilla de patatas?

En cualquier grupo de amigos siempre se ha debatido acerca de la tortilla de patatas: ¿debe o no debe tener cebolla? Y el cocinero televisivo tiene muy clara su postura: "la tortilla sin cebolla es campeona en Europa, pero con cebolla es campeona del mundo.

Me gustan todas, menos las que venden envueltas en plástico. ¡Anda! No me digas que después de seis años en la universidad y dos másteres te compras una tortilla envuelta en plástico. ¡Si tardas 25 minutos en hacer la tuya!". En resumen, para Karlos Arguiñano la tortilla debe tener cebolla para triunfar como debe.

En esta misma entrevista con la Cadena SER, el chef añade que sus tres ingredientes fundamentales para cocinar son el ajo, la cebolla y el aceite de oliva. ¿Cuáles son los tuyos.