¿Tienes la piel sensible? Este detergente de Mercadona con aroma a colonia es para ti

El Detergente Colonia hipoalergénico de Mercadona es perfecto para las pieles más sensibles Además, la colonia es el perfume que más gusta a los clientes

La piel sensible es un problema que afecta a una gran parte de la población, por esta razón los supermercados lanzan productos para cuidar la barrera cutánea y evitar agravar patologías como esta. Si sufres esta circunstancia, ¿todavía no has probado el nuevo Detergente Colonia hipoalergénico de Mercadona? La marca de supermercados valenciana ha reformulado por completo el producto para conseguir que incluso las pieles más sensibles sean tolerables con las prendas que lo utilicen.

Cómo es el Detergente Colonia hipoalergénico

Su nueva fórmula incorpora una composición y perfume hipoalergénicos .

. El Detergente Colonia hipoalergénico de Mercadona ha sido testado dermatológicamente en laboratorios especializados en personas con pieles atópicas y sensibles .

en laboratorios especializados . Apto para la colada de toda la familia , y perfecto para la ropa de bebé, quienes suelen tener la piel más sensible.

, y perfecto para la ropa de bebé, quienes suelen tener la piel más sensible. Eficaz contra las manchas más difíciles.

Perfume potente y duradero : más que la anterior versión del Detergente Colonia.

: más que la anterior versión del Detergente Colonia. Apto para ropa blanca y de color, y sirve para todo tipo de tejidos (algodón, sintéticos, etc).

De forma que aprovechando esta reformulación del Detergente Colonia hipoalergénico de Mercadona, el fabricante ha aprovechado para ser aún más efectivo contra manchas, al mismo tiempo que aporta un aroma más duradero y fresco.