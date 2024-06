Piden un vaso de agua en un bar de Madrid y se llevan esta sorpresa

El agua de grifo en Madrid tiene fama de ser una de las mejores aguas del país. En muchas zonas de España optan por beber agua embotellada, pero en la capital madrileña suelen proveerse ellos mismos. Esta costumbre se extiende hasta en la restauración, donde los clientes suelen pedir un vaso de agua para calmar la sed sin ningún coste.

Por este motivo, todavía es más sorprendente lo que le ha ocurrido a la usuaria de TikTok @ajotaes. La joven ha compartido un vídeo con el vaso de agua que le sirvieron en un bar de Madrid. El vaso en cuestión está lleno de un líquido color azul verdoso, ante la incredulidad de la cliente.

"Cuando en un bar de Madrid con apariencia extraña pedimos un vaso de agua y nos sirven esto". El vídeo ha provocado múltiples comentarios, y los defensores del agua de grifo no han tardado en aparecer. "Como defensora del agua de Madrid eso no es agua JAJAJ", decía una usuaria en un comentario de la publicación.

La creadora del vídeo ha querido matizar que su olor no era sospechoso, pero que de todas formas, no acabaron bebiendo la supuesta agua: "Oler olía bien, pero no queríamos tener una intoxicación JAJAJAJJ". Por otro lado, los más escépticos no se han terminado de creer la historia: "Eso no es agua. Habéis pedido una bebida y ahora queréis montar el numerico, pero en Madrid eso no es agua".