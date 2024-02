La petición de la madre de Antonio Tejado al enterarse de su detención

Los seres queridos de Antonio Tejado se encuentran conmocionados. El pasado fin de semana se produjo la detención del televisivo por una supuesta implicación en el robo de la casa de su tía, María del Monte. María José, madre de Tejado, está pasando uno de sus peores momentos y aunque no ha querido hacer declaraciones públicas, se ha podido conocer como se encuentra después de que su hijo esté en prisión provisional.

Miquel Vals, de 'Espejo Público', ha revelado algunos detalles sobre cómo está llevando María José toda la situación que envuelve a su hijo. La postura actual es la de "no hacer valoraciones", y Gema López, copresentadora del espacio, ha añadido que la madre de Antonio Tejado "está destrozada", siendo consciente de que quizá está involucrado en algo, pero sin saber el nivel de implicación y lo que ha sucedido finalmente.

Según ha contado también López, María José habría solicitado que su hijo contara "toda la verdad". Alba Muños, ex mujer y madre de la hija de Antonio Tejado, sí que ha hecho declaraciones sobre la madre del detenido en el programa 'Vamos a Ver': "He podido hablar con la madre, es la persona con la que he estado hablando y bueno, pues imagínate, es un momento complicado, muy complicado...".

Alba Muñoz también ha querido explicar como se encuentra ella, debido a la unión que les mantiene su hija en común. "Estoy en shock, todavía lo estoy asimilando", decía antes de añadir, "sé que para Antonio no están siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento". Aunque sabe que Tejado no está bien, confiesa que "esto se me escapa de todo lo que yo hubiese podido imaginar". En cuanto a las obligaciones de Antonio como padre, Alba ha detallado que "cumplía poco, pero creo que tampoco es el momento ahora de echarle tierra como padre".