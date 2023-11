¿Es verdad que los perros saben si una mujer está embarazada?

Se dice que los perros notan los cambios hormonales y escuchan los latidos del bebé

Los perros tienen un sentido del olfato altamente desarrollado y son capaces de detectar cambios sutiles en el olor corporal de las personas. Durante el embarazo, el cuerpo experimenta diversos cambios hormonales que pueden afectar el olor corporal de una mujer.

Algunos expertos sostienen que los perros pueden percibir estas alteraciones y reaccionar de manera diferente. Ahora bien, ¿toda la comunidad científica piensa de la misma forma?

En 20 Minutos, Tamara Hernán, educadora canina y fundadora de Creciendo entre perros, explica por qué nuestros perros o gatos pueden cambiar de actitud o de hábitos cuando una mujer está embarazada en casa: "tiene algo de verdad y es que, gracias a sus poderosos sentidos, los perros pueden oler nuestros cambios hormonales e incluso pueden llegar a sentir los latidos del bebé y sus movimientos cuando están cerca de la barriga".

No es que tu mascota sepa que estás embarazada porque sería humanizarla y eso es un error puesto que "no conocen el proceso biológico de la concepción del ser humano", pero sí que notan cambios aunque no sean capaces de procesarlos: "ellos se darán cuenta de que olemos diferentes".

De esta forma, mientras que algunos perros se muestran más cercanos y cariñosos cuando notan un cambio hormonal, otros se distancian y se alejan, cambiando por completo su estado emocional y compartamental.