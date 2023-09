Por qué los perros enseñan la barriga ¡Las razones!

Existen muchos motivos para que tu perro se coloque panza arriba Te contamos todos los motivos

Para adoptar a un perro o a cualquier animal es fundamental tener todos los conocimientos sobre los cuidados que necesita. En el caso de los perros, hay muchos aspectos a cubrir y analizar, como su comportamiento: existen muchas variables y algunas son realmente curiosas, como enseñar la barriga a los miembros de su familia o a otras personas o a animales que encuentra durante los paseos y las excursiones.

Si vives con un perro es probablemente que alguna vez hayas pensado "por qué mi perro enseña la barriga" te contamos las razones de algo que en principio puede ser curioso y hasta enternecedor, pero hay una serie de causas por las que tu mascota hace eso.

Piden caricias

Una de las posturas más comunes de los perros es estirarse boca arriba y enseñar la barriga, cuando los cachorros o los perros adultos se ponen boca arriba lo suelen hacer para pedir caricias y se considera una de las posturas de un perro feliz.

Esa postura indica que tu perro querrá recibir mimos, estar contigo y disfrutar de tu compañía, de esta forma demuestra que confía en ti porque con las caricias en la barriga se siente agusto, a pesar de que sea una postura en la que queda más vulnerable.

Cabe añadir que los cachorros se ponen boca arriba por esta razón muy a menudo, ya que demandan mucha atención, contacto y cariño en general, pero también es posible que lo hagan por miedo, sumisión...

Confianza y sumisión

Los perros pueden enseñar la barriga por muchos motivos, uno de ellos es una señal de confianza y respeto pero también puede indicar sumisión hacia ti o hacia otro perro. Eres su gran referencia, la persona encargada de cubrir sus necesidades más básicas, también sabe que no le harás daño enseñarte su barriga es una forma de demostrarte la enorme confianza que deposita en ti y da a entender que se somete a ti.

Señal de temor

Otro motivo por el que los perros pueden ponerse boca arriba es por miedo. En muchas ocasiones el perro podrá tener miedo de ti y por eso meterá la cola entre las patas o intentará lamerte una mano, igual que también puede enseñarte la barriga.

En esta situación, no acaricies su vientre. Intenta darle espacio hasta que esté tranquilo y no te vea como una amenaza. Será la mejor manera de hacerle ver que no eres un peligro para él, sino todo lo contrario.

¿Es bueno o malo tocar la barriga a los perros?

Cuando enseñan la barriga para mostrar confianza y respeto o para pedir mimos, se comprende por qué a los perros les gusta que les acaricien la panza. En estos casos es muy bueno y reconfortante hacerlo, pero en otros no. En determinadas circunstancias, a tu perro le puede molestar que le toques la barriga. Esto no te debe preocupar ya que, como sucede en las personas, hay momentos concretos que desean estar solos o simplemente no les apetece.

Lo más importante es no forzar a un perro a que se ponga boca arriba y tocarle la barriga cuando no quiere o ya sabemos que no le gusta. Lo que para ti es un juego, para él será un momento de gran ansiedad que podría derivar en una reacción agresiva. Por lo tanto, nunca fuerces a un can para tocarle la barriga. Hazlo cuando él te lo pida o veas su clara predisposición. De esta manera, será un momento entrañable para las dos partes.

Por qué mi perro duerme boca arriba

Cuando sabes por qué los perros enseñan la barriga también es importante conocer otros comportamientos estrechamente relacionados y que pueden generarnos curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué los perros duermen boca arriba? Podrían escoger cualquier otra postura al dormir, pero seguro que has visto a tu perro dormir en esta posición en más de una ocasión.

La postura en la que duerme indica el estado de ánimo en el que se encuentran y su adaptación al entorno más cercano. Si duerme boca arriba, es porque está muy cómodo, se siente tranquilo y reconfortado con todo lo que le rodea.

Cuando tu perro esté durmiendo boca arriba, evita tocarle la barriga para no asustarlo y despertarlo. Su reacción puede ser brusca, especialmente si está soñando o teniendo una pesadilla.