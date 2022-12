Este periodista argentino carga contra España: "son unos hijos de..."

Alejandro Jorge Fantino se refirió de esta forma a los españoles El locutor perdió la cabeza tras la actuación de Mateu Lahoz en el partido de cuartos de final

"Me está dando cierto miedito el solete del árbitro". Con estas palabras, se sabía que la locución del partido de Argentina - Países Bajos realizada por el periodista argentino Alejandro Jorge Fantino iba a acabar mal. Evidentemente, el locutor estaba muy enfadado con la actuación de Mateu Lahoz, el árbitro más polémico del Mundial de Qatar 2022 y también español, pero nadie imaginaba que el comunicador llegaría tan lejos.

"Son unos hijos de puta, boludo. ¿Cómo no te vas a enojar? Roban a Uruguay como lo hicieron, nos dan 10 minutos a nosotros cuando... ¡10 minutos dieron! Hace 500 años que nos roban, hace 500 años que nos roban, que nos trajeron enfermedades y nos trajeron mierda", siguió diciendo encolerizado el periodista argentino, acusando a España no solo de tener un árbitro cuestionable, sino de haber sido responsable de todos los males que pueda haber tenido el país durante los últimos 5 siglos. "Ahora nos siguen garchando estos hijos de puta, ladrones hijos de puta. ¡Ladrones! ¡Chorros! ¡10 minutos nos dio este ladrón! ¡Chorro!". Evidentemente, su discurso terminó igual de mal que empezó: ataques constantes contra el pueblo español que no han pasado inadvertidos.