Pepe Rodríguez relata el problema que tienen sus hijos con la fama

Pepe Rodríguez cambiaba la chaqueta de cocina de 'MasterChef' para acudir como invitado a 'Planeta Calleja'. El cocinero visitaba con Jesús Calleja la región italiana de Campania, y durante el programa, daba a conocer una faceta más personal y abierta, llegando a revelar detalles de su vida privada, como las consecuencias de la fama en su familia.

El aventurero preguntaba al chef sobre sus "chavales" de 21, 19 y 14 años, respectivamente. "Hago cuentas, entre los rodajes, conferencias, los viajes, el restaurante, no te ven el pelo. ¿Han entendido tu trabajo?", preguntaba Calleja. En ese momento, Pepe Rodríguez reconocía haber tenido alguna discusión familiar y que sus hijos han llegado a contestarle:

"Papá, si tú no estás nunca aquí, suelta alguno", confesando que son "muy puñeteros, son los mejores del mundo entero, son mis hijos, a los que más quiero, pero te la sueltan los cabritos", revelaba. Además, el leonés preguntaba por la gestión de la fama que tienen sus hijos.

"A ninguno de los tres les hace gracia, porque lo han sufrido, sobre todo a la mayor le ha hecho menos gracia porque la pilló en una época un poco más mayorcita y se metían con ella", revelaba el cocinero, añadiendo que su hija mayor es más tímida, pensando el hijo mediano lo habría llevado mejor y que su hija pequeña "piensa que su padre es famoso de toda la vida".

Ante las declaraciones de Pepe, Calleja comentó no entender a sus hijos: "si yo tuviese un padre famoso que sale en la televisión me vendría arriba". Una opinión con la que Pepe no comulgaba: "eso lo dices tú que no lo has vivido y ves las cosas de otra manera, los hijos lo sufren porque están siempre señalados y eso también les hace, a lo mejor, no desarrollar su personalidad tranquilamente".