La pensión de jubilación que puedes pedir si eres ama de casa y no has cotizado

El sector de las amas de casa muchas veces no ha cotizado por su situación sociocultural, de ahí que exista una pensión especialmente para ellas

Es obligatorio que las empleadas del hogar estén cotizando para desempeñar su actividad como cualquier otros trabajador, pero las amas de casa no se encuentran en esa situación. En la mayoría de casos, la mayoría de personas que trabajan en su casa no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo cual implica que no cotizan ni tiene derecho a una pensión de jubilación cuando llega el momento. Menos mal que existe una alternativa bajo el nombre prestación no contributiva cuyos requisitos son mucho más sencillos.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva para amas de casa

Ser ciudadano español o nacional de otro país con residencia legal en España.

No haber cobrado ninguna pensión contributiva de jubilación o viudedad .

. Haber cotizado al menos 15 años en la Seguridad Social.

Haber cumplido los 65 años de edad.

Carecer de ingresos suficientes (ingresos anuales menores a 6.784 euros). En caso de vivir con más personas, la unidad de dos convivientes no puede superar los 11.533 euros; con tres convivientes 16.282 euros; y con cuatro convivientes, 21.032 euros.

Para solicitar la prestación para amas de casa, es tan simple como preguntar a tu comunidad autónoma. En la mayoría de zonas del país, se realiza a través de las oficinas de los Servicios Sociales de cada comunidad autónoma, o mediante la oficina de la Seguridad Social, facilitando para ello el impreso correspondiente. También hay opciones online, aunque dependen de la comarca.