Pensión alimenticia en vacaciones: ¿Debo seguir pagando si mis hijos están conmigo?

Esta es una de las dudas más comunes que suelen surgir cuando llega el verano

Las vacaciones se acercan y, para aquellos padres divorciados con hijos, surgen dudas sobre el pago de la pensión alimenticia durante este tiempo. Una pregunta común es si deben seguir pagándola cuando los hijos están con ellos durante las vacaciones, a pesar de vivir con el otro progenitor el resto del año.

Aunque los padres asuman los gastos durante ese periodo, la respuesta es clara: la pensión no puede suspenderse en ningún momento. La razón radica en que el importe de la pensión alimenticia se divide en 12 pagos mensuales a lo largo del año, sin posibilidad de excluir o reducir el pago durante los periodos en los que los hijos estén con el otro progenitor. Es importante entender que la obligación de pagar la pensión alimenticia se mantiene constantemente, independientemente de quién asuma los gastos durante las vacaciones.

Algunos acuerdos de divorcio pueden contemplar el prorrateo de la pensión alimenticia en 10 meses en lugar de 12, lo cual implica no pagarla durante los meses de verano. Sin embargo, esto no exime al progenitor no custodio de cumplir con el pago total. En esos casos, deberá realizar pagos más elevados en los otros meses para compensar.

En resumen, la pensión alimenticia debe ser abonada durante todo el año, incluso cuando los hijos están de vacaciones con el padre no custodio. Solo en situaciones específicas estipuladas en los acuerdos de divorcio se permite el prorrateo, pero esto conlleva pagos más altos en otros meses. La obligación de garantizar el sustento de los hijos se mantiene durante todo el año, incluyendo el periodo vacacional.