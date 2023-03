La peligrosa moda autolesiva que arrasa en Tik Tok: 'La cicatriz francesa'

Un reto viral que se ha empezado a hacer en los institutos y atenta contra la salud Italia ya ha dado la voz de alarma ante el aumento de los casos

Le llaman 'cicatriz francesa' y es la última peligrosa moda de autolesionamiento que se ha extendido entre adolescentes de todo el mundo a través de la plataforma de Tik Tok.

No es la primera vez que una tendencia de este tipo se viraliza a través de Internet. En 2017, el juego de 'La ballena azul' un reto que a través de 50 tareas, en las que entraba cortarse dibujando una ballena en el brazo, te incitaba al suicidio. La práctica terminaba con una menor hospitalizada en Barcelona y varias muertes.

Ahora la cicatriz francesa se une a esta moda, aunque de momento, en un grado de menor peligro físico. La tendencia consiste en hacerse moratones de forma horizontal en los pómulos.

Pellizcan con fuerza hasta que aparezcan verdaderas marcas para poder exhibirlas después en la red social.

En la plataforma los jóvenes están escribiendo sobre la tendencia: "Toda la clase tenía hoy la cicatriz francesa y todavía me pregunto por qué". Otra usuaria añadía "Yo tengo 4" y una joven le respondía "No lo hagas, se quedará marcada para siempre, he visto un vídeo que muestra que se rompen los vasos sanguíneos".

En los casos más extremos se encuentra un chico francés con la cara llena de cicatrices rojas.

Tal era la gravedad de la lesión que su profesora se preocupó por él y le preguntó si le habían golpeado. A lo que el joven se mostró molesto y le espetó que su cuerpo le pertenecía a él y podía hacer lo que quisiese.

La tendencia se ha vuelto viral, principalmente en Italia y ha levantado la preocupación en colegios. La Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado (AGCM) ha abierto una investigación sobre Tik Tok.

Dos directores de colegios de Bolonia, ya han dado la voz de alarma tras ver en el aula a muchos chicos con la cara marcada: "En TikTok se enseña a hacerte daño. Es un gesto aparentemente sin sentido, pero es una forma de autolesión", advirtieron así a sus alumnos de la peligrosa práctica.