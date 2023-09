Pedro Sánchez dio por error el pésame a la madre del cantante Álvaro de Luna

El artista ha desvelado la anécdota en el programa 'Zapeando'

Álvaro de Luna pasa por un muy buen momento en su carrera musical, el artista acaba de publicar este viernes su segundo disco llamado 'Uno', ya disponible en plataformas digitales y tiendas físicas.

Debido a su nuevo lanzamiento, el artista ha acudido a varios programas de televisión y radio del país para compartir detalles de su nuevo proyecto, donde también se le ha escapado alguna que otra anécdota.

En el programa 'Zapeando' de La Sexta, Álvaro de Luna ha hablado acerca de este trabajo musical, y también ha aprovechado para revelar una sorprendente anécdota relacionada con Pedro Sánchez.

En 2018 cuando la madre del artista recibió una carta del presidente del Gobierno, donde trasladaba sus condolencias por la muerte de su hijo. Una confusión que alertó a su madre.

“Mi madre me llamó sin entender nada” contaba el cantante. “Esto es real. La conservamos todavía, bueno la conserva mi madre”, añadía.

Resulta que en realidad, el escrito iba dirigido para el actor Álvaro de Luna, conocido por su papel de El Algarrobo en la serie de Curro Jiménez, que falleció a los 83 años por una serie de complicaciones a raíz del cáncer de hígado que arrastraba desde hace varios años.

El cantante y su madre se pusieron manos a la obra para esclarecer el motivo de esta enigmática carta.

“Mi madre me llamó sin entender nada. Yo no entendía nada, porque me pilló trabajando y luego nos pusimos a hilar y nos dimos cuenta de que había muerto el actor”, cuenta.