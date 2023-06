Paula Vázquez sorprende con su dominio del catalán en el 'Late Xou'

La presentadora gallega ha venido al 'Late Xou' para anunciar su nuevo formato televisivo Paula ha sorprendido a la audiencia con su fluidez para hablar catalán

La nueva apuesta de RTVE Cataluña ha sido el 'Late Xou' de Marc Giró, un programa catalán que imita al americano 'The Late Late Show' de James Corden y que con sello propio, cada domingo recoge en su sofá a tres invitados de la escena cultural y social para hablar de la vida con el humor ácido del presentador.

Este domingo, Paula Vázquez, la presentadora de televisión conocida por formatos como 'Fama a bailar' o 'Pekín express' ha visitado el 'Late Xou' para anunciar su nuevo proyecto: 'El puente de las mentiras' que se emitirá este verano en La 1. Una adaptación del formato británico 'Bridge of lies' de la BBC.

La gallega ha conquistado el plató con su carisma pero también por su vinculación con Cataluña y el idioma. De los 11 a los 18 años vivió en Hospitalet de Llobregat, sus años en la ciudad le ayudaron a hablar catalán y aunque dice que lo tiene "algo oxidado" ha dejado sin palabras a la audiencia recitando en perfecto catalán 'L' Assaig de càntic en el temple' de Salvador Espriu.

🌸 @PaulaVazquezTV recita 'Assaig de càntic en el temple' de Salvador Espriu.

✍ Això és una fantasia feta realitat! 𝗠𝗘𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗟𝗔❗



✨ #LateXou amb #MarcGiró pic.twitter.com/c0tN0U6kVw — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) June 18, 2023

Un recital cargado de pasión donde Paula ha demostrado su amor por el catalán y también su admiración por el programa y el presentador, al que le ha dedicado estas palabras: "Estoy convencida que tu no te sabes mis guiones como yo me sé los tuyos. Yo reenvío tus vídeos a mis amigos como medicina. Soñaba con el día en que tuvieses un programa como este y me llevases de invitada", decía emocionada Vázquez.

Este verano, Paula volverá a la pantalla durante las vacaciones con 'El puente de las mentiras', en prime time: "un programa muy dinámico y divertido, con famosos que tendrán que atravesar un puente lleno de verdades y mentiras y así conoceremos un poco más de los participantes", concluía la presentadora.

En 2007 presentó ‘Misión Eurovisión’, una serie galas para elegir representante de España en Eurovisión, y fue su último trabajo para la cadena pública hasta su retorno.