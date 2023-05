Paula Gonu se muestra sobrada en 'La Resistencia' con las clásicas preguntas sobre dinero y sexo

La influencer volvió a 'La Resistencia' y lo hizo mostrando su reciente operación estética Las respuestas a las clásicas preguntas del programa sorprendieron a David Broncano

Como bien sabréis ya los espectadores de 'La Resistencia', la influencer Paula Gonu visitó por segunda vez el programa de Movistar+ y, como no tenía nada que promocionar, ha ofrecido una entrevista de lo más amena, en la que, de paso, ha mostrado su 'nueva nariz' tras pasar por una rinoplastia. De hecho, el propio David Broncano lo ha podido comprobar de primera mano, al igual que la audiencia, claro.

La propia Paula reconoció que había pasado por tal operación, la cual se realizó en una clínica de Tenerife y mostró el pasado mes de abril a sus seguidores, simplemente por una cuestión estética. Pero vaya, la influencer no solo fue a 'La Resistencia' para hablar de su operación, sino que también compartió otras curiosidades. Por ejemplo, Gonu confesó cómo fue su única noche de sexo esporádico: "Yo siempre había estado mucho tiempo con pareja y nunca había tenido una aventura de una noche. No fue tan fantasía como lo había imaginado, era el amigo de una amiga. No me gustó nada, no me sentí cómoda y no lo he vuelto a repetir", dijo en la entrevista con Broncano.

Las citas a ciegas están guay hasta que te pasan estas cosas.@paulagonu pic.twitter.com/qrBx4eYcyn — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 15 de mayo de 2023

Por otro lado, como ya es costumbre en el programa de Movistar+, Paula Gonu respondió a las preguntas clásicas del formato: las preguntas sobre el dinero que tiene en su cuenta bancaria y las relaciones sexuales que ha tenido en el último mes.

A la primera pregunta, la del dinero, la influencer ha sorprendido a propios y extraños al afirmar que tiene menos dinero que cuando fue al programa en 2020, que fue su primera vez. "Entre 500.000 euros y un millón", fue su respuesta por aquel entonces.

👃🏻La nariz tiene mucho gasto, cada uno lo enfoca como quiere, pero tiene gastos.@paulagonu pic.twitter.com/7ftmILmEnZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 15 de mayo de 2023

Para terminar, Paula Gonu también contestó a la pregunta sobre las relaciones sexuales, afirmando que en el último mes había tenido "diez en treinta días, uno cada tres". De este modo, la influencer no dudó en responder todas las cuestiones de David Broncano en 'La Resistencia'.