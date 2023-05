Patricia Pardo carga contra Joana Sanz por su polémica felicitación a Alves: "una violación no es un error"

El programa de Ana Rosa ha tenido acceso a las felicitaciones de cumpleaños de Alves Los colaboradores han mostrado el desconcierto ante las actitudes de la modelo

Joana Sanz ha vuelto a revolucionar el caso Alves, hace pocos días que la modelo abandonó la vivienda que compartía con Dani Alves en Barcelona, para continuar con su carrera en Madrid. Pero con la llegada del cumpleaños del exjugador ha dejado a todo el mundo descolocado.

Durante estos meses, la modelo ha compartido en redes cómo estaba llevando el caso Alves, -el exfutbolista lleva más de tres mese en prisión acusado de violación- y ante esta situación Joana Sanz, afirmó que iba a divorciarse del jugador. Días más tarde, dijo que continuaría apoyando de otra forma a su todavía marido y ahora este fin de semana las polémicas palabras de Joana han revolucionado la opinión pública.

“Hoy cumple años una de las personas más importantes de mi vida. He pensado mucho hacer esta publicación, porque la humanidad no entiende de empatía y de amor más allá de una relación, pero aquí voy”, ha empezado escribiendo Joana, a la que le dolía no celebrar el cumpleaños junto a Alves.

Una publicación que ya apuntaba a polémica pero guardó lo mejor para el final: Joana hablaba de un "error" que ha impedido celebrar el cumpleaños.

"No se ha podido por un error que salió pagando muy caro, pero confío en que va a dar todo cierto pronto. Aquí sigo y seguiré siempre, de otra forma pero presente. #Unconditionallylove (‘amor incondicional’)”.

Los cargos por violación de su exmarido, han sido tildados por la tinerfeña como un "error", algo que ha hecho estallar las redes y las voces de algunos comunicadores.

'El programa de Ana Rosa' estalla ante la felicitación de Joana Sanz

‘El programa de Ana Rosa’ se ha hecho eco de la felicitación así como de las visitas a Brians 2 por parte de Joana Sanz y Dinora Santana, exmujer del futbolista, con la que tiene un hijo en común.

Tras escuchar a Mayka Navarro y ver las imágenes los colaboradores del programa de 'Ana Rosa' no podían ocultar su desconcierto ante las actitudes contradictorias de Joana Sanz

“Joana ha anunciado por sus redes sociales su intención de divorciarse. Dice Mayka que está haciendo cajas para abandonar la casa que compartía con él en Barcelona… Pero no ha iniciado trámites de divorcio”, ha dicho la presentadora.

A lo que siguiendo con la temática Patricia Pardo ha añadido: “Yo no sé si es una estrategia de cara al escaparate, porque ella tiene que seguir trabajando. Necesita desvincularse de algún modo del presunto crimen que ha cometido su marido. Pero lo que no deja de sorprenderme es este tipo de manifestaciones en las redes sociales”.

Pero el punto que ha hecho explotar a Pardo ha sido el uso de la palabra error: “Es que una presunta violación no es un error. Creo que comete errores a la hora de expresarse. Está en su derecho: ella es libre en las redes sociales de contar lo que quiera. Pero creo que comete un error”, ha sentenciado.