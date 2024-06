Esto te va a pasar si comes pizza todos los días

¿Nunca te has preguntado qué le pasaría a tu organismo si comes pizzas todos los días? Como ya bien sabrás, la pizza es una receta italiana (o americana, según a quién le preguntes) cuya base es una masa de harina y agua, complementada con tomate, nata o cualquier otra salsa al gusto del consumidor, además de otros alimentos como carne, embutido o verduras. Sin embargo, comer pizza todos los días no resulta saludable tal y cómo ha descubierto la ciencia a través de sus investigaciones.

Gracias a un artículo de OkDiario, podemos consultar algunos resultados de estudios científicos muy reveladores. Por ejemplo, consumir pizza en exceso aumenta el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la salud cardiovascular. Esto se debe principalmente a las elevadas cantidades de sal que suelen incorporar algunas pizzas, sobre todo las precocinadas o las de restaurantes de comida rápida.

La pizza, por mucho que te sorprenda, también puede producir problemas en la piel a largo plazo al ser un plato con alto contenido en azúcares. El acné es una complicación muy habitual en jóvenes que ingieren mucha pizza, sobre todo a diario.

Finalmente, la pizza tiene una gran cantidad de calorías vacías que no generan sensación de saciedad, por lo que sigues comiendo e ingiriendo calorías, aumentando de peso. También es una receta muy peligrosa para los diabéticos por su alto contenido en almidón y azúcar.

De esta forma, si vas a comer pizza un par de veces a la semana, al menos asegúrate de elaborar una pizza en casa y no recurrir a productos precocinados o de cadenas de comida rápida.